Sabato 27 giugno Klaus Davi incontrerà gli operai Avr a Reggio Calabria

Klaus Davi, consigliere comunale di San Luca (RC), inconterà sabato prossimo 27 giugno gli operai dell'AVR. In questi mesi - si legge in una nota - Davi si è più volte interessato alla loro causa e a quella degli operai della Gallico Gambarie scendendo in campo in prima persona e portando sulle televisioni nazionali le loro battaglie.

Dettagli Creato Martedì, 23 Giugno 2020 15:05