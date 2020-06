Reggio, l'Assessore Calabrò e il sindaco Falcomatà ringraziano la comunità ebraica calabrese

La Comunità ebraica calabrese ha donato delle mascherine al Comune di Reggio Calabria con impressi il logo dell'Amministrazione e la Maghen David.

Un'amicizia rinsaldata dalla valorizzazione delle radici giudaiche della Città e dal protagonismo riservato all'emblema della cultura ebraica reggina, il Commentario al Pentateuco di Rashi, recentemente protagonista di un'esposizione presso il Castello Aragonese alla presenza di rappresentanti e studiosi.

"Desideriamo esprimere un profondo ringraziamento alla Comunità ebraica calabrese, ed in particolare al dottor Roque Pugliese, nella duplice veste di rappresentante per la Calabria dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e di medico rianimatore, per il gesto di grande solidarietà compiuto nei confronti della comunità reggina" così in una nota l'assessore Irene Calabrò e il sindaco Giuseppe Falcomatà.