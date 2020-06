Catanzaro: martedì 23 giugno interruzione dell'erogazione idrica in località Aranceto

Domani martedì 23 giugno, dalle ore 8, sarà interrotta l'erogazione idrica per le utenze di località Aranceto, via Teano,via Salemi e via Sicilia. Ne dà notizia l'Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili specificando che la sospensione del servizio si rende necessaria per consentire la riparazione di perdite lungo la condotta. La normalizzazione è prevista nell'arco della serata.

