Reggio, al via i lavori per la realizzazione del campo di calcio a 5 del quartiere San Sperato

"Una notizia che ci riempie di gioia e ci rallegra verso il prossimo futuro. Questa mattina sono iniziati i lavori riguardanti la realizzazione del campo di calcio a 5 del quartiere di San Sperato, un'opera attesa dal territorio da quasi vent'anni". E' quanto si legge in una nota dell'associazione 'Vivi San Sperato'.

Il progetto, ideato dall'amministrazione Italo Falcomatà era stato pensato all'interno dell'abbattimento delle "Palazzine Minime" e la realizzazione delle nuove palazzine, per impreziosire l'area volgendo un pensiero importante allo sport e al sociale. L'Associazione Vivi San Sperato, dunque, desidera esprimere profonda gratitudine e soddisfazione per l'operato del Consigliere Comunale Filippo Burrone, figlio del nostro territorio e sempre attento alle problematiche del nostro quartiere. Burrone si è distinto, in questi anni per attenzione e cura quotidiana del nostro territorio grazie alla sua disponibilità e dedizione, prova ne sono la consegna avvenuta in data odierna riguardante il campetto rionale, il rifacimento del manto stradale e - ne siamo certi – la prossima consegna dei lavori della Scuola Elementare, opera divenuta un vero e proprio miraggio negli anni.

"Il ringraziamento, non avviene per caso, anche perché la nostra Associazione evidenzia che tutte queste opere erano cadute nel dimenticatoio, nonostante la presenza di alti e altri rappresentanti politici, negli anni passati, attivi del nostro quartiere. Il Campo di Calcio a 5 è stato restituito, finalmente, nelle mani dei ragazzi e delle ragazze di San Sperato, i veri e legittimi proprietari di questo bene. Desideriamo, infine, ringraziare il primo cittadino, Giuseppe Falcomatà per essere riuscito ad inserire le nostre problematiche all'interno della sua agenda politica segno - conclude l'associazione 'Vivi San Sperato' - che il cuore pulsante della Città di Reggio Calabria è e deve essere incentrato sullo sviluppo delle periferie".