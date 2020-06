Iscrizioni aperte all’Università Telematica “Niccolò Cusano”

"Per Unicusano la didattica a distanza è una scelta quotidiana da oltre 14 anni. La tecnologia è al servizio dello studente. La nostra offerta formativa a distanza si sposa pienamente con le esigenze degli studenti", perché, questa è la nostra mission, la telematica è al servizio degli studenti.

Per i Poli del centro Studi Carbone (www.centrostudicarbone.it) dell'Università Telematica "Niccolò Cusano" il periodo di lockdown è stata anche occasione per mettere a frutto anni di esperienza maturati nel corso del tempo che hanno permesso di non fare mancare il supporto ai propri iscritti.

Mensilmente oltre 15 mila studenti per sessione hanno continuato a sostenere esami direttamente da casa propria senza dover saltare sessioni d'esame e potendo continuare al contempo a discutere la propria Tesi di Laurea anche a distanza, potendo contare sul supporto didattico del CS Carbone.

Per l'Università Niccolò Cusano, quindi, l'utilizzo di una piattaforma tecnologicamente avanzata, le video lezioni, le classi virtuali e tanti altri strumenti della formazione a distanza non sono certo una novità. La nostra Università on-line ha immediatamente adattato alle esigenze dei tempi le modalità di erogazione dei propri servizi, cambiando la propria operatività per quanto riguarda sessioni di laurea e appelli d'esame, che prima dell'emergenza sanitaria si svolgevano in presenza. L'Università "Niccolò Cusano" è pertanto considerata una eccellenza italiana nel campo della didattica online, offre la possibilità di seguire tutte le lezioni dei corsi di laurea, master e corsi di perfezionamento in modalità e-learning.

L'offerta dei Poli remoti di Reggio Calabria, Palmi, Vibo Valentia e Messina è in continua evoluzione ed è sempre più completa: le sette aree formative, Economica, Formazione, Politologica, Giuridica, Psicologica, Ingegneristica e Pedagogica, comprendono 24 Corsi di Laurea online che vanno a soddisfare le esigenze e le necessità di tutti.

L'arrivo del nuovo anno accademico porterà con sé ulteriori importanti novità con l'attivazione di nuovi Corsi di Laurea che saranno presentati nelle prossime settimane. Una ulteriore conferma, insomma, della volontà di ampliare sempre di più l'offerta formativa della Cusano.

La vicinanza agli studenti poi, è il punto di forza dell'Unicusano che mette a disposizione degli iscritti gratuitamente, un servizio di tutoraggio e di supporto completo ed esaudiente. Un fattore che rappresenta un vero e proprio plus per la risoluzione delle problematiche che giornalmente lo studente può incontrare nel suo percorso di studi.

Inoltre, nel corso dei mesi primaverili ed estivi, è possibile effettuare l'iscrizione all'Università ad anno solare, questo meccanismo permette allo studente di non perdere alcuna sessione d'esame e di garantirsi, senza alcun problema, la possibilità di laurearsi in corso.

Contatta subito i Poli Unicusano Centro Studi Carbone di Palmi, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Messina (www.centrostudicarbone.it) per fissare un appuntamento o per richiedere tutte le informazioni di cui necessiti.

Un nostro Tutor sarà a tua disposizione per rispondere alle tue richieste. Non dimenticare di chiedere della promozione attiva fino al 31 luglio 2020, che permette di ottenere un bonus presentando un nuovo studente.

Chiama ora il numero 800346640

Pubbliredazionale