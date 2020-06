"L'amministrazione Comunale parecchi mesi orsono ha deciso di realizzare sul viale Calabria uno spartitraffico in cemento.

In teoria si tratta di un'opera di abbellimento e di sicurezza per chi percorre questo viale che fino al momento era costituito da una strada a doppio senso di circolazione senza divisorio.

Lo spartitraffico, secondo il progetto originario, doveva essere realizzato su tutto il viale; invece, ad oggi, i lavori sono stati realizzati solo su una parte della strada e si ferma poco dopo la rotatoria.

Probabilmente l'Amministrazione riferirà – anzi in questa sede ne facciamo pubblica richiesta – se intende completare lo spartitraffico su tutto il Viale o se l'opera rimarrà monca come è allo stato.

Ora, che il progetto e la successiva realizzazione non sia "un gioiello di perfezione" lo si è capito da tempo.

Già nei mesi scorsi eravamo intervenuti poiché ci eravamo accorti che non era stato previsto il varco all'altezza del Rione Marconi e soprattutto all'altezza dell'Ospedale Morelli.

Dopo le nostre – e probabilmente anche da altri cittadini – proteste è stata apportata una variante al progetto e realizzati i 2 varchi.

Sembrava tutto risolto; ed invece no!

Proprio in questi giorni è stata realizzata la segnaletica orizzontale (le strisce bianche per terra).

Ora, con grande sorpresa, la linea bianca non è stata interrotta all'altezza dei due varchi in questione.

Il chè significa che – dovendo rispettare la segnaletica – la segnaletica non prevede l'utilizzo dei due varchi; non si può girare. Quindi chi viene dalla zona sud non può girare verso il Morelli e così chi esce dal Morelli non può introdursi nella corsia Nord; quella che arriva al Ponte di Sant'Anna.

Ma allora a che cosa è servito aprire i 2 varchi?

Non è cosa di poco conto: Rione Marconi è un quartiere molto popolato e sarebbe una grave limitazione; ma limitazione ancor più grave – incomprensibile - sarebbe se gli utenti del Morelli provenienti dalla zona Sud, per entrare all'Ospedale Morelli, dovessero arrivare fino alla rotatoria di Sant'Anna, aggirare la rotatoria e tornare indietro.

Ad oggi è così'. Che senso ha?

Sinceramente ci sembra del tutto irrazionale.

Per cui chiediamo, attraverso i mass-media, al Governo cittadino di voler – come è corretto che sia – seguire l'evoluzione di detta opera (peraltro, oggi, il cantiere sembra essere stato chiuso) ed intervenire per mettere a sistema progetto-esecuzione dell'opera e, soprattutto, farlo nel rispetto delle esigenze dei cittadini; altrimenti realizzare nuove opere ma piene difetti è meglio non farle e comunque non è stato uno spettacolo dignitoso per la città.

Le nuove opere dovrebbero servire per migliorare la qualità della vita della città; migliorare la viabilità, rendere esteticamente più bello il territorio; purtroppo se dovesse rimanere nello stato in cui è oggi, questa opera non concretizza nessuno di questi requisiti!"

Lo si legge in una nota del Movimento per la Rinascita del P.C.I. e l'Unità dei Comunisti, Coordinamento Provinciale di Reggio Calabria.