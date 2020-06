Villa San Giovanni: rabbia dell'associazione L'Ora Legale per la devastazione dell'asilo di Pezzo

"Delusione, rabbia, indignazione e potremmo continuare, perché diverse sono le emozioni che si provano nell'apprendere certe notizie, perché entrare all'interno di una scuola dell'infanzia e devastare tutto, probabilmente solo per il gusto di farlo, non può lasciarci indifferenti.

Vedere le immagini dell'asilo di Pezzo devastato da vandali è stato ancora più sconvolgente in un momento storico come questo, quando si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel di una pandemia che ha colpito ognuno di noi, stravolgendo le nostre vite e le nostre abitudini. Un periodo drammatico che poteva e doveva essere l'occasione per farci riflettere, cambiare e riscoprirci Comunità. Invece si è ricaduti nell'inciviltà che ormai da tempo sembra regnare sovrana in questa Città. Ancor più grave perché è stata colpita la Scuola, prima istituzione, agenzia educativa per eccellenza; sono stati colpiti i bambini, i più piccoli, quelli della scuola materna, fragili e indifesi ma che, proprio per la loro purezza, sono il simbolo di rinascita per il nostro paese.

Non ci sono parole, tutto questo ci lascia basiti! La Scuola è il primo presidio di legalità e libertà. Dobbiamo reagire.

La Comunità (e di essa "L'ora legale" spera di rendersi interprete) non può restare in silenzio, non è possibile accettare inermi il perpetrarsi di atti vandalici, non basta condannare con fermezza queste azioni, ma bisogna che i singoli cittadini, le associazioni, la società civile rinnovino l'impegno per il bene comune, il rispetto per cose e per i luoghi che appartengono alla collettività. "L'Ora Legale" c'è e vuole dare un segnale: scendiamo in campo coinvolgendo i genitori, i cittadini del quartiere, le associazioni e chiunque volesse dare una mano per ripulire la scuola, chiamando a raccolta tutti coloro che, come noi, non accettano questo stato di cose e non si arrendono alla violenza, al vandalismo e all'indifferenza. Riportiamo l'asilo alla 'normalità': un luogo gioioso, colorato e immerso nel verde, in uno spazio esterno consono e dignitoso, adatto al gioco.

Chiederemo alla dirigente scolastica Prof.ssa Teresa Marino di coadiuvare il nostro impegno, certi che la Scuola si aprirà a chi vuole stare al suo fianco per una Ripartenza di Valori, contro il disagio, la rabbia, l'ignoranza che cova dietro gesti così gravi.

L'Ora Legale si farà anche promotrice, ultimata la pulizia dei locali e la sistemazione del cortile della scuola dell'infanzia di Pezzo, fatta una stima dei danni, di una raccolta fondi volontaria per dare un ulteriore contributo e per ripristinare i beni che appartengono ai nostri bambini.

La Scuola è il Riscatto di questa Città. La Scuola violata è una ferita che questa Città non può tollerare!". Lo afferma in una nota l'associazione L'Ora Legale.