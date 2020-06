A Roma nuova sede dell'Istituto Nazionale Azzurro

Una sobria e ristretta cerimonia si è svolta lo scorso 18 giugno 2020 presso la nuova sede nazionale dell'I.N.A. sita in Via Montebello, 126, 00185 Roma. La nuova sede dell'I.N.A., struttura di carattere storico, ancora contraddistinta dalla conservazione di decorazioni e tratti architettonici originari, che si fonde al contempo con elementi di eleganza e benessere all'interno di un ambiente all'avanguardia, concepito secondo uno stile d'arredo moderno, è posizionata in una zona strategica nel centro della Capitale d'Italia, a pochi minuti a piedi dalla Stazione Termini e adiacente alla fermata della metropolitana Castro Pretorio, ideale per raggiungere in pochi minuti il centro storico di Roma.

Un'ampia Sala Riunioni, con capienza fino a 180 persone a platea, è attrezzata con le più moderne tecnologie in modo tale da adempiere a tutte le esigenze durante le convention dell'Istituto Nazionale Azzurro.

Don Antonino Vinci, Assistente Spirituale I.N.A., nelle sue parole di benedizione della nuova sede ha voluto sottolineare ai presenti il grande lavoro svolto dall'Istituto, partito da una piccola sede nella periferia nord di Reggio Calabria ed approdato oggi nella Capitale.

"Trovo difficoltà ad esprimere quello che provo adesso" ha dichiarato il presidente I.N.A. Cav Dott. Lorenzo Festicini aggiungendo: "desidero profondamente rinraziare tutti i membri dell'Istituto e chiunque si presti affichè la nostra opera non sifermi. In particolar modo ringrazio il Dott. Francesco Gatti ed il caro Mons. Giulio Cerchietti" .

Un altro importante tassello si aggiunge alla vita dell'Istituto Nazionale Azzurro, inorgogliendo la città di Reggio Calabria in quanto i membri del Consiglio Direttivo sono tutti figli di questa terra