Coni Calabria: "Ancora sport nella stazione sciistica di Gambarie"

Un plauso - si legge in una nota del Coni Calabria - all'Amministrazione comunale di Santo Stefano d'Aspromonte guidata dal Sindaco Francesco Malara per il nuovo traguardo raggiunto, attraverso la consegna dei lavori di realizzazione di nuove attività ludico sportive connesse agli impianti di risalita della stazione sciistica di Gambarie.

Si aspetta con gioia il taglio del nastro che vedrà, ancora più, implementate le offerte del comprensorio dedicato all'attività sciistica di Gambarie d'Aspromonte, non soltanto nei periodi invernali.



Un complesso sportivo destinato alla pratica del Paintball e del Lasertag, un'area destinata alla pratica del Bob estivo su erba, Bike Park e tanto altro rappresentano chiara la volontà dell'amministrazione comunale di Santo Stefano d'Aspromonte di voler investire fortemente sul territorio per creare un indotto vincente attraverso i flussi turistici correlati anche allo sport, in totale sintonia con il Comitato, accogliendo nel migliore dei modi i suggerimenti provenienti dall'intero mondo sportivo.

Augurando il meglio per la stagione invernale, il Presidente del C. R. CONI Calabria Maurizio Condipodero a nome della Giunta e del Consiglio si congratula con quanto svolto finora per il meraviglioso contesto aspromontano.