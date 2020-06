Museo del Mare, Falcomatà: “Opera di Zaha Hadid si farà. Nelle prossime settimane la firma dei CIS”

"Siamo vicini alla firma dei Contratti Istituzionali di Sviluppo. Quello che manca al nostro waterfront e al lungomare nord è il Museo del Mare, l'opera di Zaha Hadid. Nelle prossime settimane, ci ha garantito il ministro Provenzano, verranno firmati i CIS e poi potrà partire l'iter per la consegna dei lavori e l'approvazione del progetto esecutivo. Come vedete, non abbiamo cancellato il Museo del Mare e stiamo spingendo sui CIS". Così, in una diretta facebook da Roma, il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

Il primo cittadino ha incontrato, in una riunione a palazzo Chigi, il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano. "Si è discusso anche del bando Periferie. Si tratta di 51milioni di euro bloccati a causa di intoppi e lungaggini di carattere burocratico. Sarebbe opportuno – ha detto Falcomatà - iniziare ad utilizzare le risorse che già ci sono per immettere energie sul territorio e fare ripartire i cantieri".