"Il ministero del Mezzogiorno non può non porsi il problema di quanto oggi la Calabria sia in piena emergenza ambientale. Il Governo non può non rendersi conto del fatto che non ci siano soluzioni in atto da parte della Regione". Così il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, al termine di una riunione a Roma con il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano.

"La mia solidarietà al sindaco Marcello Manna, che si è dimesso da presidente dell'Ato di Cosenza, dicendo che non c'è interlocuzione e soluzione da parte della giunta regionale (Leggi qui). Tutto ciò – ha affermato, Falcomatà - ci aiuta a capire che purtroppo questa è una emergenza di carattere regionale. Tutti i Comuni calabresi sono in difficoltà, anche da Vibo ci giungono immagini poco edificanti.

Nel corso del suo intervento, Falcomatà è tornato chiedere maggiori conferimenti in discarica per Reggio Calabria: "Non mollo di un centimetro sul tema dei rifiuti. Ognuno si deve assumere le proprie responsabilità", ha evidenziato il primo cittadino. "Si naviga a vista: oggi possiamo scaricare, domani forse no. L'improvvisazione in atto non ci consente di abbassare la guardia. Il problema non è la raccolta, ma il conferimento. Abbiamo chiesto – ha proseguito l'inquilino di Palazzo San Giorgio - maggiori conferimenti su Crotone. Portare 50 tonnellate in Puglia è una presa in giro, significa riempire un camioncino che non riesce neanche a fare un quartiere. Vogliamo avere la possibilità di scaricare qualche centinaio di tonnellata in più per liberare le strade dai rifiuti.

Infine, l'attacco a Palazzo Campanella: "Tra una commissione e l'altra, tra un vitalizio e una consulenza all'avvocatura di 700mila euro, occupatevi anche del tema delle discariche. Questa è una bomba ecologica", ha sottolineato Falcomatà, rivolgendosi alla governatrice, alla giunta e ai consiglieri regionali.