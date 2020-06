Ottica Specializzata Roschetti: B.I.G. VISION FOR ALL – BIOMETRIC INTELLIGENT GLASSES

L'Ottica Specializzata, azienda storica di Reggio Calabria e leader nel campo dell'ottica e optometria, nasce nel 1974 e da subito ha grande affermazione commerciale, ma è nel 1984 con l'entrata di Mimmo Morabito e Paola Roschetti, futuri titolari, che l'azienda dopo meno di un decennio, si trasforma da semplice negozio di occhiali ed affini, in Centro di Eccellenza Visiva.

Per assicurarti OTTIME performance hai bisogno di occhiali in grado di fornirti la massima precisione della visione: solo così il cervello potrà ricevere gli input di cui hai bisogno. Così come ogni singola persona è differente , anche la lunghezza, la forma dell'occhio ed il centro di messa a fuoco sono individuali; ciò significa che per garantire una visione nitida dobbiamo poter calcolare lenti basate su precisi parametri individuali. Grazie al nostro DNEye Scanner possiamo determinare tutti i parametri dell'occhio più importanti Biometrici e trasferirli all'interno della lente, determinando un processo di produzione finalizzato alla realizzazione di una lente PERSONALIZZATA.

Questo innovativo modello biometrico ci permette di individuare con precisione il centro della visione nitida di ciascun occhio, fornendo la miglior visione possibile sotto ogni angolo,in ogni direzione.

