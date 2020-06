Reggio, Confartigianato: “Nuovo bonus regionale per le imprese, inserimento domande dal 22 giugno”

"Bonus per le imprese con il bando regionale riparte Calabria. Il bando prevede tre fasi dal 22 giugno inserimento della domanda sino al 29 .Dal 30 giugno invio domanda ,dal giorno uno luglio sino al tre invio allegati. Il bando presenta le stesse criticità del precedente bonus pubblicato dalla regione che non ha voluto accogliere una serie di osservazione proposte da Confartigianato . Possono , quindi , presentare domanda le imprese che hanno un fatturato superiore a 80 mila euro , hanno dipendenti ,hanno il durc in regola e soprattutto le aziende che non sono state formalmente chiuse dai decreti emanati dal presidente del consiglio Conte . Il provvedimento prevede un bonus di 2.500 euro per le aziende che hanno un dipendente , 5.000 euro per chi ha tra due e cinque dipendenti , 9.000 euro da 6 a 9 , 12.000 euro tra 10 e 19 dipendenti e 15.000 euro per chi ha più di 19 unità lavorative annue. Le imprese si devono impegnare a mantenere per otto mesi successivi alla domanda il mantenimento dei livelli occupazionali. L'esclusione di tanti codici ateco che pur avendo la possibilità di lavorare di fatto non hanno fatturato niente nei mesi drammatici di marzo e aprile è una ingiustizia . Comunque , per informazioni le aziende interessate possono rivolgersi alla Confartigianato". Lo scrive in una nota Confartigianato RC.

Dettagli Creato Mercoledì, 17 Giugno 2020 19:23