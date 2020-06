Rifiuti a Reggio Calabria, incontro in prefettura: rinviato sciopero dei lavoratori di “Ecologia Oggi”

Sul fronte rifiuti ha dato esito positivo l'incontro nella prefettura di Reggio Calabria, lo sciopero indetto per domani dai lavoratori di "Ecologia Oggi", la societa' che gestisce gli impianti di Sambatello e il termovalorizzatore di Gioia Tauro, e' stato rimandato. La decisione e' maturata al termine del tavolo di mediazione tenuto in Prefettura alla presenza del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomata', dei rappresentanti della societa' e delle sigle sindacali che avevano indetto lo sciopero. I lavoratori infatti sono in arretrato di due mensilita', aprile e maggio. La societa' si e' impegnata a versare immediatamente una mensilita' ai lavoratori, inoltre l'Ato si e' impegnata a versare alla societa' nei prossimi giorni uno stralcio relativo a somme dovute per stato avanzamento lavori, limitatamente pero' agli stipendi dei lavoratori, e a sua volta la societa' si e' impegnata a pagare con tale somma anche la seconda mensilita' ai lavoratori. I sindacati, dunque, hanno sospeso lo sciopero che era gia' indetto per domani e che rischiava di mettere definitivamente al tappeto la citta' che gia' stanotte e' stata invasa dai fumi di diversi roghi di rifiuti lasciati per strada. Lo sciopero e' solo rimandato, nel caso non si tenesse fede agli impegni, altrimenti verra' ritirato. Il sindaco Falcomata' ha accennato al problema dei roghi ma l'argomento non e' stato affrontato nel corso della riunione che era stata indetta per la sola mediazione in relazione allo sciopero indetto dai lavoratori.

Dettagli Creato Lunedì, 15 Giugno 2020 16:25