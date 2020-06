Caos rifiuti, notte di incendi a Reggio Calabria

Roghi registrati a Reggio Calabria hanno tenuto impegnati tutta la notte i Vigili del Fuoco del comando provinciale. Gli incendi piu' grossi nei quartieri di Ciccarello e Rione Marconi, a sud della citta', e alle 7.30 del mattino, uno a Pellaro, all'estrema periferia sud.

Questi sono solo i piu' gravi, ma i roghi di cumuli di spazzatura lasciata per strada e non raccolta da giorni dall'Avr sono stati incendiati un po' ovunque in citta'.

Su Reggio sono stati dirottati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Villa San Giovanni, per dare man forte ai colleghi del comando provinciale.

A Ciccarello, in particolare, sono intervenute due squadre, un'autopompa e un'autobotte, e una ruspa per smassare la spazzatura e consentire lo spegnimento.

A Pietrastorta, quartiere collinare della citta', i cittadini hanno utilizzato gli stessi rifiuti, che gia' occupavano meta' dell'intera carreggiata disponibile, come delle "barricate" bloccando in due la citta' dalle frazioni pedemontane. Un primo blocco e' stato effettuato la notte a cavallo tra sabato e domenica, parzialmente rimosso domenica mattina, poi ieri sera la situazione e' nuovamente degenerata e adesso e' stato definitivamente risolto in quanto la spazzatura e' stata completamente raccolta.