Emergenza Covid, esenzione Tosap e Tari: dal Comune di Caulonia soluzioni a sostegno dei commercianti

Sensibile e vicina alle istanze e alle difficoltà dei commercianti colpiti dalle conseguenze economiche legate alla pandemia da Coronavirus, l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Caterina Belcastro, ha messo in atto una serie di misure concrete in loro sostegno.

Le attività commerciali svolgono una funzione economica, occupazionale e sociale fondamentale per l'intera comunità, per questo, abbiamo pensato a delle azioni concrete per quelle attività commerciali colpite dal blocco totale delle attività imposto dall'emergenza Covid. In particolare all'esonero dal pagamento della TOSAP per i concessionari di suolo pubblico (compresi gli esercenti dell'area mercatale) e per quelli che lo richiederanno.



Per dare la possibilità di rispettare e garantire le norme sul distanziamento sociale abbiamo previsto una concessione straordinaria relativa alla possibilità di richiedere l'estensione gratuita del suolo pubblico già in concessione, per una superficie fino al 50%, per ampliare la propria attività.

Per i mesi di sospensione dell'attività per effetto dell'emergenza abbiamo previsto, altresì, una agevoazione tributaria attraverso l'esenzione dal pagamento della TARI.

Siamo consapevoli che la ripresa non è facile, la pandemia ha stravolto le nostre vite, ripercuotendosi sul tessuto economico che ha subito una crisi senza precedenti, stiamo percorrendo insieme la strada della ripartenza.

Insieme ce la faremo". Lo afferma in una nota l'amministrazione comunale di Caulonia.