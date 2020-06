Melito Porto Salvo: c'è ancora "Una città da cambiare"

Il direttivo del movimento politico "Una città da #cambiare" si è riunito per esaminare la situazione della cittadina a nove mesi dall'insediamento del Commissario Prefettizio dott. Anna Aurora Colosimo con la quale ha instaurato – da subito - un proficuo confronto improntato sulla collaborazione.

Il clima è decisamente cambiato!

Abbiamo potuto constatare come i dipendenti del Comune oggi lavorano con serenità e con un'efficienza mai riscontrata nel recente passato.

L'impegno del Commissario si è dovuto concentrare, dapprima, nella gestione della violenta mareggiata dell'autunno scorso che ha distrutto parte del lungomare dei Mille e, subito dopo, nella dichiarazione del dissesto finanziario dell'Ente (25 febbraio c.a.), per poi affrontare la gestione dell'emergenza dovuta alla pandemia da Coronavirus, che ha visto anche la dichiarazione di "zona rossa" per il territorio di Melito.

Attualmente il paese soffre di due gravissime criticità: lo sversamento di liquame fognario in diversi punti della rete e l'accumulo di centinaia di tonnellate di spazzatura per tutte le vie del paese.

Quello della fogna è un problema che ha origini nel recente passato e che – salvo imprevisti – dovrebbe trovare soluzione attraverso un ingente finanziamento, di cui si aspetta a breve termine la conferma da parte della Regione. Si tratta di un provvedimento assolutamente necessario ed urgente per la salvaguardia della salute pubblica; in caso contrario, visto l'imminente inizio della stagione estiva, i danni saranno incalcolabili, anche per la fragile economia del paese già profondamente compromessa dalle recenti chiusure del virus pandemico.

Anche sui rifiuti, pur nelle difficoltà dovute a fattori esterni all'amministrazione, sembra che il problema sia avviato a soluzione essendo già in corso una raccolta straordinaria su tutto il territorio melitese, sperando che si approntino soluzioni adeguate affinchè momenti critici come quelli trascorsi in queste settimane non si ripetano in futuro.

Si è discusso infine delle prossime elezioni amministrative che interesseranno anche il nostro Comune.

Le elezioni arriveranno mentre siamo ancora in attesa di leggere il parere obbligatorio della Corte dei Conti della Calabria – sezione Controllo - in relazione al piano di riequilibrio pluriennale approvato dalla defunta amministrazione e l'ente attende la nomina dell'Organismo speciale di liquidazione da parte del Capo dello Stato. Ulteriori novità potrebbero esserci anche dalle istruttorie avviate, come abbiamo letto nei giorni scorsi, dalla Procura della Corte dei Conti della Calabria.

Nonostante le evidenti difficoltà che il paese sta attraversando, il movimento ha promosso e continua a promuovere intensi confronti con i propri iscritti e con i molti simpatizzanti su come affrontare e risolvere le enormi problematiche amministrative contabili già emerse con la dichiarazione del dissesto finanziario e le criticità socio-economiche scaturite dall'attuale pandemia.

"Avvertiamo la necessità di coinvolgere in questo dibattito aperto, professionalità che siano capaci di affrontare adeguatamente i tanti problemi che attanagliano i nostri concittadini puntando esclusivamente sul merito e non sul pacchetto di voti che ciascuno di essi può avere come dote.

Come nel passato il movimento è decisamente orientato a privilegiare le candidature di persone competenti, schierati senza incertezze contro il fenomeno mafioso e contro qualsiasi tipo o forma di illegalità, che siano disponibili a sacrificare una rilevante parte del loro tempo per il bene comune" afferma il Direttivo.