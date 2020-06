"L'inchiesta della Dda, che riguarda la Holding Avr di Reggio Calabria per presunti legami con la 'Ndrangheta, scrive Domenico Capezzoli coordinatore provinciale dell'Italia dei Valori a Lucca, dove 13 persone sono indagate tra cui 8 amministratori pubblici calabresi ai quali sono contestati reati contro la pubblica amministrazione, ci preoccupa perché è presente anche nella nostra provincia. Avr Prosegue Capezzoli ha, una sede ad Altopascio, e si è occupata della raccolta porta a porta per conto di Sistema Ambiente nelle circoscrizioni 5, 6 e 8 nel Comune di Lucca. Secondo le indagini, la società avrebbe avuto rapporti con imprenditori legati alle cosche e con amministratori pubblici in un contesto di relazioni di scambio per conseguire lavori e appalti. Per questo conclude Capezzoli chiediamo che si faccia un controllo sui vari appalti, dobbiamo evitare le infiltrazioni mafiose. Nel frattempo Italia dei Valori, chiederà dove possibile l'accesso agli atti per vederci chiaro, e valuteremo le prossime iniziative".

E' quanto dichiara Domenico Capezzoli, referente Italia dei Valori Provincia Lucca.