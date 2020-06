‘Ndrangheta, Lega: “Appalti regionali solo a ditte della Toscana”

"L'inchiesta che sta travolgendo Arv in Calabria coinvolge anche alcune aziende satellite che hanno in mano la gestione di importanti appalti in tutta la Regione Toscana: chiediamo che sia rivista l'assegnazione di tutti gli appalti, costituendo una corsia preferenziale per le aziende locali. Soprattutto in un momento storico come questo, in cui tante aziende si trovano a fare i conti con la crisi economica dovuta agli effetti del coronavirus e dell'isolamento, e in cui il rischio di infiltrazioni mafiose è altissimo, diventa importante dare fiducia alle ditte toscane, ed evitare di assegnare importanti lavori all'esterno". Lo affermano in una nota congiunta i consiglieri regionali della Lega Jacopo Alberti (portavoce dell'opposizione) e Elisa Montemagni (capogruppo). "L'inchiesta che coinvolge Avr parte da imputazioni gravissime, che - se confermate - getterebbero un velo di sospetto anche sulle aziende afferenti che operano in Toscana - evidenziano Alberti e Montemagni - Affidare i lavori a aziende toscane permetterebbe invece un maggior controllo sia sulla legalità che sull'efficienza". ''La legalità e la trasparenza sono da sempre battaglie su cui la Lega ha messo la faccia, e noi come esponenti leghisti vogliamo assolutamente che queste infiltrazioni della malavita siano eliminate dalla nostra regione. Proprio la consapevolezza dell'alto rischio negli appalti pubblici di presenze criminali, ci spinge a chiedere una revisione delle assegnazioni, sia di quelle in essere che di quelle future. Solo in casi estremi gli enti locali dovrebbero rivolgersi a esterni, ma dopo opportune verifiche di affidabilità e stabilità delle ditte. Chi, tra comuni e province, in Toscana, si trova adesso con appalti assegnati a ditte che sono riconducibili a Avr - concludono i due esponenti del Carroccio - dovrebbe avviare un controllo approfondito sia sull'efficienza che sull'estraneità alle imputazioni rivolte all'azienda calabra''.

Dettagli Creato Giovedì, 11 Giugno 2020 16:53