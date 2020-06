Fattori: “Sequestro Avr conferma problema infiltrazioni della ‘ndrangheta in Toscana”

"Il sequestro della Avr, societa' che gestisce in appalto i lavori sulla superstrada Fi-Pi-Li, per sospetti collegamenti con la 'ndrangheta riporta all'ordine del giorno il grave problema delle infiltrazioni mafiose in Toscana. Crediamo nella competenza e nella professionalita' delle forze dell'ordine e della magistratura ma siamo anche profondamente preoccupati". A dirlo e' Tommaso Fattori, consigliere regionale e candidato governatore per Toscana a Sinistra, riferendosi alle indagini sulla 'ndrangheta della Dda a Reggio Calabria in cui risulta coinvolta anche la societa' Avr. "Poiche' Avr stava effettuando i lavori per la messa in sicurezza della Sgc Fi-Pi-Li tra gli svincoli di Montelupo e Ginestra Fiorentina - sottolinea Fattori in una nota -, chiedo all'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli quali saranno le conseguenze per gli automobilisti, gia' messi a dura prova da un intervento straordinario in corso da oltre un anno". Per Fattori, "la lotta alle mafie deve essere una priorita' assoluta e in questa fase di crisi economica post Covid-19 occorre massima attenzione dato che la criminalita' organizzata ha molta liquidita' da investire".

Dettagli Creato Mercoledì, 10 Giugno 2020 19:45