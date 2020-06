Giochi delle Scienze Sperimentali 2020: le studentesse dell'Istituto Maria Ausiliatrice vincono le finali Regionali

La pandemia non ferma le eccellenze. Nonostante la grave situazione a livello nazionale e globale, si sono svolte online le finali regionali dei Giochi delle Scienze Sperimentali 2020 e, le finali nazionali dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2020. Le competizioni, giunte entrambe alla decima edizione, promosse dall'Associazione degli Insegnanti di Scienze Naturali (ANISN) e dall'Accademia Italiana per la promozione della Matematica "Alfredo Guido", rispettivamente, hanno l'obiettivo di valorizzazione le eccellenze in ambito scientifico sul territorio nazionale.

Il 03 giugno 2020, dunque, due studentesse dell'Istituto Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria, Barreca Elisa e Fava Stefania sono risultate vincitrici ex -aequo delle finali regionali dei Giochi delle Scienze Sperimentali 2020.

Ancora, il 05 giugno 2020, la stessa studentessa Barreca Elisa, è risultata tra le prime, a livello nazionale, nelle finali dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2020, raggiungendo la prima fascia della predetta competizione. Altre due studentesse, Cogliandro Asia e Perna Maria, si sono distinte a livello nazionale della competizione di matematica.

Soddisfazione per la Direttrice dell'Istituto Reggino, Prof.ssa Palma Basile e la Coordinatrice Didattica, Prof.ssa Maria Ausilia Chiellino e tutta la comunità scolastica.

Soddisfazione e orgoglio per il Prof. Nicolò Antonino, docente di matematica e scienze presso l'Istituto Maria Ausiliatrice che, negli ultimi anni ha visto i propri studenti confrontarsi a livello provinciale, regionale e nazionale in diverse ambiti scientifici con una sequela di vittorie e piazzamenti, a riprova, dell'elevato spessore didattico ed educativo dell'Istituto.