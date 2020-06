Indagine su Avr, Molinari (Idv): “Liberare Reggio Calabria dal soffocamento della ‘ndrangheta”

"Apprendo con un pizzico di soddisfazione e molta amarezza, per il tanto tempo perso e i danni arrecati ad una città già affranta e ai lavoratori sempre più costretti ad elemosinare uno stipendio e ai cittadini di Reggio Calabria che, nonostante il pagamento delle tasse relative, sono stati negli anni sommersi dai rifiuti, la notizia del sequestro per mafia della Holding AVR rifiuti". Lo afferma, in una nota Francesco Molinari, coordinatore regionale di Italia dei Valori in Calabria.

"Città – prosegue Molinari - che ho sempre nel cuore e visitato spesso, perché è solo liberando Reggio Calabria dal soffocamento della Ndrangheta che potrà partire la liberazione di tutta la Calabria da questo tumore che ne impedisce ogni sviluppo. Amarezza prosegue l'esponente del partito, perché ricordo che già nel gennaio 2013 con articoli su giornali locali regionali e successivamente nel 2014 con una interrogazione, poi seguita da altre, chiedevo al Ministro degli Interni dell'epoca di attenzionare quell'azienda e, al Governo, di porre rimedio ai danni perché era assurdo (allora) ed inspiegabile che la gestione dei rifiuti venisse affidata all'AVR S.p.A. da dei Commissari Prefettizi e senza una procedura di gara ad evidenza pubblica. A distanza di così tanto tempo e nonostante l'inerzia del Ministero degli Interni e del Governo, ora la Magistratura da conto di quelle "anomalie".

Reggio Calabria e i suoi cittadini - conclude Molinari - meritano di meglio, così come l'intera Calabria".