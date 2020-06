"Libro nero": chiuse le indagini sulla cosca Libri e sui suoi politici e imprenditori

Il sostituto procuratore della Dda di Reggio Calabria, Stefano Musolino, ha chiuso le indagini per i soggetti coinvolti nell'inchiesta "Libro Nero", che ha messo nel mirino il potente clan Libri, ma, soprattutto, i suoi legami imprenditoriali e istituzionali.

Associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, turbata liberta' degli incanti, porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo, con l'aggravate dell'agevolazione mafiosa, tentata corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. Con quell'inchiesta, alcuni mesi fa, si scatenò un vero e proprio terremoto giudiziario nella città di Reggio Calabria, che ha portato all'arresto, tra gli altri, di due consiglieri regionali, Alessandro Nicolò e Sebi Romeo. Coinvolti anche diversi professionisti: un avvocato penalista, un dentista, imprenditori ed ex amministratori del comune di Reggio. In manette finì anche il presidente di Ance Calabria Francesco Berna.

Il settore edilizio, quello immobiliare e quello della ristorazione: il blitz della Polizia contro presunti appartenenti e soggetti vicini alla cosca Libri ha consentito di portare alla luce come l'organizzazione avesse messo le mani su diversi settori economici di Reggio Calabria, attraverso il controllo di diverse società.



Domiciliari per un maresciallo della Guardia di Finanza, Francesco Romeo, con l'accusa di concorso in tentata corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Secondo gli inquirenti, avrebbe stretto un patto corruttivo con il consigliere regionale Sebi Romeo: il politico regionale avrebbe dovuto ricevere, in cambio di favori, informazioni riservate su processi in corso, dall'appartenente alle Forze dell'Ordine, attraverso la mediazione di un politico locale.

Tra gli indagati, anche l'avvocato Giuseppe Putortì. Non c'è, invece, il dentista Domenico Tortorella, personaggio centrale dell'inchiesta, ma nel frattempo deceduto.

L'elenco degli indagati

Antonino Caridi

Giuseppe Libri

Rosa Libri

Giuseppe Putortì

Gianpaolo Sarica

Giuseppe Serranò

Demetrio Berna

Francesco Berna

Demetrio Naccari Carlizzi

Alessandro Nicolò

Sebastiano Romeo

Francesco Romeo

Saverio Pellicanò

Stefano Sartiano

Concetto Laganà

Pasquale Repaci

Giuseppe La Porta

Antonio Presto

Antonio Zindato