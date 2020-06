"E' davvero paradossale che il centro destra a Reggio Calabria presenti una lista civica in sostegno di un candidato sindaco che ancora non c'e'," questo secondo Katia Tripodo Vice Presidente del Consiglio Comunale di Calanna e Segretario Metropolitano dei Giovani Democratici di Reggio Calabria.

Nessuna parola sulla vergognosa legge sui vitalizi per tutelare chi in passato non ha finito la legislatura, niente di niente rispetto al blocco al conferimento in discarica voluto dalla Santelli che di fatto ha riempito la città di Reggio Calabria di immondizia, nessuna presa di posizione rispetto alla campagna pubblicitaria promossa dalla Regione Calabria con logo della Lega Nord Padania ed un silenzio assordante da parte dei consiglieri regionali di maggioranza eletti con i voti di Reggio Calabria ed oggi in un letargo senza fine.

La verità conclude la Tripodo è che al centro destra a Reggio Calabria interessano solamente le poltrone da occupare da parte di una coalizione divisa, fragile, litigiosa e che non ha detto una sola parola dinnanzi ai disastri di questi primi mesi di governo regionale targato Santelli.

Presentare una lista civica prosegue la Tripodo per un candidato che non c'e' palesa il livello di questa armata Brancaleone .