"Quando si parla di Locride protagonista in maniera positiva e in contesti importanti, il punto d'incontro lo si trova sempre, e tutti sono pronti a collaborare per la buona riuscita dell'iniziativa. Così come la Fondazione Città di Gerace, presieduta da Anselmo Scaramuzzino, che già nel 2019 aveva avanzato la proposta di Gerace "Capitale della Cultura 2021". "Gerace, da comune capofila, dovrà rappresentare l'intera Locride, per la candidatura, ricca di monumenti e millenaria storia", aveva dichiarato allora il presidente Anselmo Scaramuzzino, durante il Question Time al termine di un Consiglio Comunale cittadino. La candidatura avanzata dal Gal Terre Locridee non può quindi che far piacere ed appare oggi, più di allora, un'opportunità per il rilancio turistico ed economico di un'area che, se supportata, può trasmettere l'enorme patrimonio identitario e culturale ai numerosi turisti pronti a raggiungere la Locride in caso di successo di questa iniziativa.

La Fondazione sarà presente alla presentazione della candidatura il prossimo 15 Giugno, a sostegno dell'idea promossa dal Gal Terre Locride, a supporto della città di Gerace, a condivisione di un progetto che può veramente valorizzare l'intera Locride. Sarebbe un importante riconoscimento per il nostro territorio e per la storia e la cultura che lo contraddistinguono in tutto il Mondo".