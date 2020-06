"E' stata pubblicata oggi la graduatoria provvisoria inerente la selezione pubblica per il reclutamento di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di Mobilità in deroga, un lavoro che il settore 5 insieme al Dirigente Francesco Macheda ed il Funzionario delegato Fortunato Battaglia hanno portato avanti con grande dedizione e responsabilità nonostante l'emergenza sanitaria e che consentirà a ben 60 unità ed in tempi rapidi di poter essere parte integrante della Città Metropolitana di Reggio Calabria".

Ad affermarlo è il consigliere metropolitano delegato al Bilancio ed alla Formazione Professionale Antonino Castorina.

"Gli interessati – si legge ancora - una volta che la graduatoria sarà definitiva saranno chiamati dalla Città Metropolitana per la verifica dei requisiti e la conferma della propria disponibilità".

"Un impegno – prosegue Castorina - mantenuto dalla Regione Calabria di concerto con il nostro ente conclude Castorina e che ha visto la precisa volontà del Sindaco Giuseppe Falcomatà e del delegato al personale Riccardo Mauro di implementare al massimo le disponibilità del nostro ente vista anche la carenza dell'organico.

La prossima sfida afferma il consigliere Metropolitano delegato al Bilancio Antonino Castorina sarà quella di avviare i concorsi pubblici nella città Metropolitana e dimostrare di fatto l'attenzione che ha l'amministrazione Falcomatà sul tema del lavoro e delle nuove generazioni".