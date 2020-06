Reggio, Ripepi (FdI) e Imbalzano (Lega): "Lavorare per un percorso che guidi le forze in campo verso un'alternativa di governo cittadino"

"L'incontro dei giorni scorsi, prima tappa interlocutoria con il coinvolgimento di tutti gli eletti cittadini e regionali dei partiti del centro destra, rappresenta un momento importante per la condivisione di indicazioni e proposte da parte di chi opera sul territorio". E' quanto si legge in una nota congiunta di Massimo Ripepi, coordinatore Metropolitano RC di Fratelli d'Italia e Emiliano Imbalzano, Coodinatore Metropolitano RC Lega.

"Lega e Fratelli d'Italia in campo apprezzano questo primo stimolo per rilanciare l'azione politica congiunta per Reggio Calabria e lavorando a quelle condizioni preliminari per un percorso che guidi le forze in campo verso un'alternativa di governo cittadino.

I due partiti, a tutti i livelli, hanno ben chiaro il valore della battaglia per Palazzo San Giorgio, e consapevoli delle problematiche precipue che attanagliano il nostro territorio pensano ad una progettualità concreta che valorizzi, finalmente, l'area metropolitana.

Non è più procrastinabile la determinazione di un'azione congiunta con all'ordine del giorno lo stimolo di proposte a cui il coordinamento politico, dovrà dare il giusto peso selezionando quella più giusta per la piattaforma programmatica del prossimo candidato Sindaco.

Tale percorso, guidato dai partiti della coalizione, vede naturalmente protagonisti anche i movimenti civici e di opinione, i quali testimoniano un diffuso malcontento rispetto al degrado sociale ed economico in cui versa la Città.

Ulteriore tappa operativa dovrà condensarsi nell'apertura a tutte le proposizioni costruttive per registrare, in una sintesi politica, le varie indicazioni provenienti anche dai consiglieri regionali di riferimento, e, nondimeno, delle organizzazioni sociali, della cultura, dell'ambiente, delle categorie produttive, delle professioni e del lavoro.

Prima ancora, tuttavia, bisognerà - si legge ancora nella nota - trovare il coraggio per ascoltare il disagio che, mai come in questo momento, la Comunità dei Reggini soffre per una carenza totale di servizi, nella quotidianità e in prospettiva.

L'idea di tracciare un perimetro di valori identitari e di sinergia operativa deve rappresentare la base tipica di un'azione che i coordinamenti dei Partiti, a stretto giro, stanno mettendo in campo.

Un sano pragmatismo, stimolato dall'assoluta fiducia ed ottimismo sul risultato elettorale tanto atteso dalla maggioranza dei cittadini, ci vedrà protagonisti instancabili, senza riserve e senza infingimenti, di fronte alla sfida che dovrà riscattare Reggio offrendole la giusta dignità di Polis strategica al centro del Mediterraneo".