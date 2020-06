Ha preso il via venerdì 15 maggio il Programma di incontri on – line "Per una politica attiva e responsabile" promosso dal Laboratorio politico Patto Civico.

L'iniziativa, vuole costituire un'occasione di riflessione su tematiche d'interesse per la città di Reggio Calabria, promuovendo la partecipazione propositiva di singoli e realtà associative alla politica cittadina.

Il primo incontro dal titolo "Strategie per una resilienza generativa dopo il Covid-19", ha avuto come protagonista il prof. Leonardo Becchetti, noto economista. Il secondo ha trattato "La gestione dei rifiuti: Reggio Calabria e l'economia circolare", relatore il dr. Roberto Cavallo, consulente in campo ambientale. Il terzo ha avuto come tema "Il Piano Strutturale e l'urbanistica reggina" a cura del prof. Alberto Ziparo, esperto di pianificazione.

Il prossimo appuntamento sarà giovedì 4 giugno, alle ore 19,00 e tratterà "Attualità degli strumenti di partecipazione popolare". Ci aiuterà a riflettere sull'argomento la dr.ssa Lucia Fronza Crepaz, medico pediatra, già deputato, che si occupa di formazione politica per i giovani.

Modera l'incontro la dr.ssa Maria Laura Tortorella.

Sarà possibile partecipare in diretta all'evento, collegandosi con il link sulla pagina facebook del Laboratorio politico Patto Civico:

www.facebook.com/pattocivicoreggiocalabria