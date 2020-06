Festa della Repubblica, le celebrazioni in programma a Reggio Calabria

Il prossimo 2 giugno ricorre il 74° Anniversario della proclamazione della Repubblica.

Gli eventi celebrativi avranno inizio alle ore 8:00 con la cerimonia dell'Alza Bandiera presso il Monumento ai Caduti, sito sul Corso Vittorio Emanuele III, cui seguiranno, alle ore 10:00, la benedizione e deposizione della corona d'alloro, e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte del Prefetto di Reggio Calabria.

Le manifestazioni avranno termine alle 18:00, con l'Ammaina Bandiera.

In applicazione delle direttive diramate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le cerimonie avverranno nel rispetto delle disposizioni impartite in relazione all'emergenza epidemiologica in atto