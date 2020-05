San Luca (RC), Silvaggio: "Piccolo grande borgo, alle pendici dell'Aspromonte: prospettive di crescita economica, socio-culturale"

"E' da quasi più di un anno, che la mia frequentazione, a San luca piccolo borgo alle pendici dell'Aspromonte, mi ha permesso di arricchirmi umanamente e di conoscere località e posti meravigliosi, nonché di essere apprezzato e accolto in maniera inaspettata. San Luca, la sua bellezza naturalistica, un territorio incontaminato e ricco di vegetazione, tutto da scoprire e da gustare. Oggi, Giuseppe Silvaggio da Consigliere Comunale, dà responsabilmente e, con un disinteressato impegno, il suo apporto alla soluzione di problematiche, pianificando un aiuto concreto ad un territorio meraviglioso dalle grandi ed innegabili qualità, abbandonato e, per così dire dimenticato dalla politica Nazionale. In questo mio impegno di Consigliere Comunale, dichiara Silvaggio, mi sono prefissato alcuni aspetti importanti tesi alla crescita di questo territorio, mettendo in atto un nuovo modo di fare programmazione preventiva e ragionata, il cui risultato deve essere la piena e convinta valorizzazione della nostra identità, fatta di testimonianze, memorie e tradizioni. Un progetto culturale strettamente connesso con la promozione turistica e con le manifestazioni storiche ed enogastronomiche, che interessano il territorio Sanluchese, in un'ottica ampia e collegata alle numerose realtà comunali di tutta la Locride, rendendosi conto di una posizione strategica, quella nostra, che potrebbe e può essere fulcro di movimento e di attrazione turistica e culturale. Il nostro patrimonio culturale e paesaggistico è la vera risorsa economica di Sa Luca. Per concretare ciò, operando tutti in maniera univoca ed in simbiosi, non mancheranno iniziative coinvolgenti i giovani, per poter aprire nuove start-up di ricerca che sappiano valorizzare il territorio della Locride anche, e soprattutto, in chiave imprenditoriale. E' necessario anche, sottolinea il Consigliere Silvaggio, instaurare un confronto serrato con la Regione Calabria, in modo da favorire e da promuovere la conoscenza dei luoghi ed incentivare il turismo religioso, creando un ponte ideale con realtà estere e generando nuove prospettive occupazionali. Sono queste le finalità che umilmente, dichiara Silvaggio, mi prefiggo di realizzare e rendere concrete........... La politica non è un hobby bensì un impegno costante nel tempo".

Lo si legge in una nota di Giuseppe Silvaggio Consigliere Comunale San Luca (RC).