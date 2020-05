Terapia sperimentale al GOM di Reggio Calabria, Siclari (FI): “Intuizione che potrebbe rappresentare una svolta nella cura del Covid”

"La sperimentazione di una terapia che potrebbe rappresentare una svolta nella cura del Covid al Gom di Reggio Calabria mi riempie di orgoglio. Da reggino e da medico voglio ringraziare il dottor Pierpaolo Correale e il dottor Sebastiano Macheda, e tutta l'equipe che ha lavorato a un'intuizione così importante e che potrebbe mutare le aspettative in termini di cura del Covid. Il Grande Ospedale Metropolitano ha dimostrato di avere una grande guida e di avere eccellenze che meritano attenzione e risorse adeguate per poter continuare a dare questo tipo di risposte. Proprio per questo un grazie va al commissario Jole Fantozzi e al dottor Foti che, unitamente a tutta la direzione generale del Gom ha creduto e sostenuto questo progetto».

Lo ha dichiarato il senatore reggino Marco Siclari commentando il grande risultato ottenuto dal Gom.