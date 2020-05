Lega Rosarno: “No alla chiusura del Centro di salute mentale di Cinquefrondi”

Il Gruppo Consiliare Lega di Rosarno chiede alla Commissione dell'ASP di Reggio Calabria "la revoca immediata della possibile chiusura del Centro diurno di salute mentale del Comune di Cinquefrondi, che sembra emergere dalla delibera n. 334 del 7 maggio 2020, con la quale è stato adottato il Piano aziendale inerente il fabbisogno delle prestazioni territoriali".

"Il presidio suddetto, specialmente in un momento di grande difficoltà per le famiglie e la comunità per le vicende del "coronavirus", rappresenta – spiegano i leghisti - un punto di riferimento importante per tantissime persone. Si fa appello, quindi, alla Commissione perché faccia chiarezza e, rendendosi conto della rilevanza di tale servizio nel territorio, si determini diversamente e mantenga nel comune il suddetto Centro che viene utilizzato da tutte le popolazioni della Piana".