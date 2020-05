Domani torna a riunirsi il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria

Il Consiglio metropolitano è convocato, ai sensi dell'art. 1, commi 8, 19 e 50 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, dell'art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020, nonché dell'art. 3 delle "Disposizioni" approvate con deliberazione del Sindaco metropolitano n. 29 del 25 marzo 2020 "in videoconferenza", per il giorno:

martedì 19 Maggio

in prima convocazione, con inizio alle ore 10:00

in seconda convocazione, con inizio alle ore 11:00

per la trattazione del seguente ordine del giorno:

• Proposta n. 15 del 5.3.2020 "Approvazione Piano di Marketing Turistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria";

• Proposta n. 23 del 14.4.2020 "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) del d.lgs. 267/2000: "Liquidazione onorario componenti collegio tecnico - Lavori di realizzazione Alberghiero di Condofuri";

• Proposta n. 24 del 14.4.2020 "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) D.LGS n. 267/2000 – Sentenze esecutive";

• Proposta n. 3 del 13.1.2020 "Regolamento per le spese di rappresentanza";

• Proposta n. 20 del 26.3.2020 "Modifiche ed integrazioni al "Regolamento della Città Metropolitana di Reggio Calabria per la disciplina della gestione dei beni mobili iscritti in pubblici registri e dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata" approvato dal Consiglio Metropolitano con delibera n. 7 del 20 marzo 2018".

• Proposta n. 27 del 11.05.2020 — Ratifica della Delibera del Sindaco Metropolitano n. 38/2020, avente ad oggetto" Variazione d urgenza ex art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. Ripartizione contributi ministeriali ex art. 114 ed ex art. 115 del D.L. N 18 del 17.03.2020, finalizzati a concorrere alle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi della Città Metropolitana e all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia Locale della Città Metropolitana".

• Proposta n. 28 del 11.05.2020 — Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 ai sensi degli arti. 42 e 175 del D.Lgs 267/2000- Allineamento missioni e programmi.

La registrazione della seduta in videoconferenza del Consiglio verrà trasmessa integralmente sul canale Youtube della Città Metropolitana di Reggio Calabria al seguente indirizzo:

https://bit.ly/2WYHkpz