In anticipo il primo nido di Caretta caretta sulla spiaggia di Brancaleone (RC)

Le ultime ore di blocco totale delle attivita' hanno regalato un'immagine speciale per gli amanti della natura. Sulla spiaggia di Brancaleone, centro in provincia di Reggio Calabria situato nell'area di Capo Spartivento, e' stato individuato uno dei primi nidi di tartaruga "Caretta Caretta". La deposizione sarebbe avvenuta con largo anticipo rispetto al normale periodo, forse proprio grazie alla condizione di assoluto silenzio che imperversava sulle spiagge fino a ieri. La notizia e' stata resa nota dall'associazione "Caretta Calabria Conservation" che si occupa della tutela delle tartarughe marine, grazie anche alla collaborazione con il Centro recupero di Brancaleone. I volontari dell'associazione pattugliano il litorale proprio per monitorare l'eventuale deposito di uova e avviare le operazioni di tutela e salvaguardia.

Dettagli Creato Lunedì, 18 Maggio 2020 15:19