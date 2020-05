Il Tribunale di Reggio Calabria attiva il sistema di prenotazione online degli accessi

Il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria Dott.ssa Maria Grazia Arena in collaborazione con il Gruppo Edicom, specializzato nella realizzazione dei servizi per le vendite giudiziarie e software dedicati agli Uffici Giudiziari, ha realizzato un sistema per il contingentamento degli ingressi denominato STC (Sistema Telematico di Contingentamento).

Tramite il sistema STC gli utenti, suddivisi in categorie (professionisti e cittadini), e previa registrazione, potranno fissare un appuntamento presso le cancellerie, tramite un calendario digitale, ad una determinata ora e giorno, al fine di non creare affollamenti ed eccessiva frequentazione presso i locali del Tribunale.

Inoltre il sistema è in grado di proporre all'utente i giorni maggiormente favorevoli all'acceso, nonché la prenotazione di accessi in più cancellerie ad orari scaglionati la fine di concentrare le proprie attività in un unico giorno, evitando di conseguenza la formazione di assembramenti. STC è adattabile a tutte le tipologie di uffici giudiziari (Corti di Appello, Tribunali, Procure, UNEP).

L'applicativo punta a modificare in modo permanente le abitudini degli utenti e degli operatori presso gli uffici giudiziari.