Cannizzaro (FI): “Hospice di Reggio Calabria non deve chiudere, interlocuzione con nuovo corso della Regione per risoluzione definitiva dei problemi"

Stamani l'on. Francesco Cannizzaro ha visitato l'Hospice "Via delle Stelle" di Reggio Calabria incontrando i dirigenti e gli operatori della nota struttura residenziale di cure palliative diventata negli anni importante punto di riferimento della città di Reggio Calabria. "Un centro molto importante che ancora una volta rischia la chiusura: nei mesi scorsi ero già intervenuto con un'interpellanza, proprio quando si era presentato il rischio chiusura, incalzando il Governo e contribuendo ad evitare un triste epilogo. Oggi il problema si ripresenta dopo che per 5 anni la sinistra di Oliverio ha governato la Regione insieme ai compagni del Partito Democratico dell'Amministrazione comunale di Reggio Calabria: cos'hanno fatto per l'Hospice? La mia visita odierna non è solo un gesto di vicinanza simbolica: ho già avviato un percorso di interlocuzione con l'ASP e col nuovo corso della Regione Calabria individuando le soluzioni per risolvere definitivamente il problema, con una serie di strategie nate dalle esigenze dell'Hospice e condivise con i dirigenti della struttura. Lo meritano operatori e infermieri che ci dedicano la vita con tutto il cuore, lo meritano i suoi pazienti, lo merita Reggio Calabria" conclude Cannizzaro.

Dettagli Creato Sabato, 16 Maggio 2020 13:11