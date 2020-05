"Come sindaci chiediamo al Governo nazionale maggiore rispetto e coinvolgimento, chiediamo le risorse" per garantire i servizi. Così il primo cittadino di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, rivolgendosi al Governo nazionale.

"Quello che stiamo programmando rischia di essere compromesso dalle mancate risposte del governo in questa Fase 2" ha spiegato l'inquilino di Palazzo San Giorgio, con riferimento al dl 'Rilancio' varato dal Consiglio dei ministri. "Fino a notte fonda abbiamo insistito per aggiungere alcune misure. Alcune sono state aggiunte, come l'esenzione Tosap per i nostri commercianti fino al 31 ottobre, ma mancano ancora molte risorse".

"I Comuni – ha aggiunto il sindaco - sono in uno stato di sofferenza e incertezza come lo sono i commercianti e i nostri cittadini che ancora non hanno visto un euro della cassa integrazione in deroga. Colgo l'occasione per sollecitare la Regione Calabria, affinché eroghi la cassa integrazione in deroga a chi ne ha diritto. C'è chi non ha ricevuto neanche l'indennità di marzo. Questo genera sfiducia nelle istituzioni o addirittura rabbia sociale.

"Sulle mancate entrate della Tari – ha continuato Falcomatà non c'è stata nessuna risposta. Queste risorse da qualche parte devono rientrare, non possiamo chiederlo ai nostri commercianti".

Per il primo cittadino, inoltre, serve chiarezza sulle linee guida per tutte le attività che riapriranno il 18 maggio: "Il Governo stabilisca un criterio univoco con le Regioni sulle misure di distanziamento sociale e di assembramento", per evitare "il diluvio di ordinanze" locali.