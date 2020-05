Bagnara Calabra, il rammarico dei consiglieri di maggioranza per la protesta dei cittadini sui rifiuti

Il gruppo consiliare di maggioranza esprime profondo rammarico per le modalità con cui alcuni cittadini hanno voluto manifestare nella serata di ieri il loro comprensibile disagio in relazione alla mancata raccolta dei rifiuti solidi urbani che sta generando serie conseguenze non solo sotto il profilo del decoro urbano ma anche e soprattutto sotto il profilo igienico sanitario. "Una problematica questa rispetto alla quale l'Amministrazione Comunale in carica non ha alcuna responsabilità essendo noto che le cause del disservizio sono attribuibili esclusivamente alla chiusura delle discariche regionali che sta mettendo a dura prova la pazienza di tutti i cittadini calabresi e non solo di quelli bagnaresi.

I sottoscritti intendono pertanto esprimere la propria vicinanza e rinnovare la propria fiducia al Sindaco per l'enorme impegno che, come sempre, sta profondendo anche in questa circostanza al fine di riuscire a dare le risposte di cui i cittadini e il paese necessitano in un momento tra l'altro davvero difficile per l'intera comunità nazionale a causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso e che da due mesi sta vedendo il nostro Primo Cittadino in prima linea con passione, abnegazione e impegno per la tutela e la salvaguardia della salute di tutti i concittadini.

Ribadiamo di conseguenza il nostro impegno nel supporto all'azione del Sindaco Gregorio Frosina, pur consapevoli della gravità delle problematiche che l'Amministrazione è chiamata ad affrontare .

Al Sindaco, al di la delle malevoli interpretazioni che lo descrivono come un uomo solo al comando, rinnoviamo la nostra fiducia e il nostro supporto umano e politico soprattutto in questo particolare momento".