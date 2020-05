Sarà presentato lunedì 18 alle ore 18.30 il Manifesto di Save the Children per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno ai bambini più vulnerabili. L'evento, organizzato dalla Cooperativa Sociale Hermes 4.0, si terrà on line sulla pagina Facebook della stessa cooperativa.

In Italia oggi più di 1 milione di bambini vive in povertà assoluta. A seguito dell'emergenza Coronavirus le conseguenze sui bambini e sulle famiglie più vulnerabili hanno iniziato a farsi sentire da subito. Le disuguaglianze preesistenti si sono aggravate a causa di un virus che non conosce confini e rischia di aumentare il numero delle famiglie in povertà e le difficoltà di quelle che già da prima dell'emergenza si trovavano a combattere con la mancanza di beni essenziali per condurre una vita dignitosa.

Inoltre, con la chiusura delle scuole si è accentuato un altro divario; quello educativo correlato all'accesso alla didattica a distanza. Le famiglie in difficoltà fanno fatica ad acquistare gli strumenti necessari e ad avere l'adeguato supporto per accedere alle lezioni online con la conseguenza che molti bambini sono rimasti indietro. E questo divario è ancora più evidente nelle Regioni del Sud.

Proprio per questo motivo, si è deciso di organizzare un incontro per porre all'evidenza di tutti, l'urgenza di strutturare interventi mirati per tutelare i bambini soprattutto nelle aree a più bassa infrastrutturazione sociale e digitale come la Calabria. L'incontro sarà introdotto e coordinato da Federica Roccisano, economista e presidente della Hermes 4.0 e vedrà la partecipazione di Raffaela Milano, direttrice di Save the Children Italia che presenterà il manifesto e le finalità della campagna di raccolta firme e quella di Luca Bianchi, direttore della Svimez, organizzazione da sempre attenta al tema della povertà dei più piccoli al Sud.

Seguiranno gli interventi di Valentina Femia, consigliere comunale di Marina di Gioiosa, di Nicola Irto, Vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria e dell'on. Tommaso Nannicini, Senatore della Repubblica e tra i proponenti del Fondo contro la povertà educativa.

Per partecipare attivamente all'evento tramite la piattaforma zoom, è possibile inviare una mail con la richiesta di iscrizione all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .