Villa San Giovanni: donate 200 mascherine

"Non possiamo sempre fare grandi cose nella vita, ma possiamo fare piccole cose con grande amore".

Francesca Versaci e Valeria Versaci, rispettivamente presidente dell'ASD Xenium e del Fondo di solidarietà Luigi Corio, questo pomeriggio si sono recate al Comune di Villa San Giovanni dove, alla presenza del Sindaco f. f. Maria Grazia Richichi e degli assessori Caminiti e Morgante, sono state promotrici di un bel gesto di solidarietà, donando 200 mascherine alle società sportive villesi di Villese Volley, Villese Accademy, Basket Villa e PGS Universal per il tramite dell'assessore delegato alla Protezione Civile Caminiti.

La prima attività del loro mandato non poteva che porsi in una direzione di continuità rispetto a quanto realizzato sempre da Luigi Corio, nel segno dell'amore e del rispetto verso il prossimo. In uno dei periodi più tragici e complicati della storia del nostro Paese, che ha, di fatto, paralizzato la vita sociale ed economica di tutti, l'ASD Xenium ed il Fondo di solidarietà Luigi Corio hanno voluto stringersi in un abbraccio, seppur virtuale, con l'amministrazione comunale e le altre società villesi attive sul territorio con l'intento di trasmettere loro un messaggio di speranza e, con l'augurio che si possa presto ripartire con le attività sportive per rilanciare il territorio villese e regalare gioie e sorrisi agli atleti di tutte le società, costretti a rinunciare per il momento alla più grande passione della loro vita: lo sport!