Reggio&Futuro: sabato ore 17.30 Virtual Meeting con Antonino Castorina ,Umberto Buratti, Brando Benifei e Nicola Irto

#Reggio&Futuro è il sesto Virtual Meeting promosso da Anci Giovani Reggio Calabria in collaborazione con l'Associazione Universitaria Leonardo ed in programma Sabato 16 Maggio in Diretta dalle ore 17.30

Durante l'appuntamento on line che sarà aperto da Luca Cristarella Consigliere degli Studenti della Mediterranea e Francesco Danisi Consigliere di Amministrazione alla Università Dante Alighieri di Reggio Calabria saranno presenti per un faccia a faccia Antonino Castorina Consigliere Metropolitano delegato al Bilancio ed all'Università , Nicola Irto Vice Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Brando Benifei Capodelegazione del Pd al Parlamento Europeo e Umberto Buratti Parlamentare della Commissione Ambiente ed ex Sindaco di Forte dei Marmi.

Turismo, Europa ,Imprenditoria ed un ragionamento generale sulla fase della ripartenza saranno solo alcune delle tematiche che saranno affrontate nel faccia a faccia in Diretta su Facebook e Youtube e nel quale sono previsti i contributi di Danilo Ferrara, Presidente Regionale degli Assistenti Sociali, Santo Cambareri Consigliere dell'Ordine degli Psicologici della Calabria, Michael Polimeni Osteopata , Carmelo Crucitti Noto Imprenditore che opera a Reggio Calabria e Samuele Zerbini del Comitato delle Agenzie Nazionale del Turismo Scolastico.

Anci Giovani Reggio Calabria prosegue il suo cammino per ragionare sul futuro della Città Metropolitana di Reggio Calabria proponendo un confronto a più voci sulla ripartenza e rivolgendosi alle attività economiche e produttive del nostro territorio in un format aperto ed inclusivo a tutti.

Da questi incontri afferma Castorina tante proposte e tante idee che come amministratori e rappresentanti delle istituzioni stiamo realizzando consapevoli che solo insieme Reggio Calabria potrà avere un futuro positivo dopo il Covid 19.