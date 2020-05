Reggio, la lista Reset: "Non più tollerabile stallo Regione su rifiuti"

"Non è più tollerabile lo stallo in cui versa il sistema regionale del ciclo dei rifiuti. Gli uffici di Catanzaro devono subito lavorare per far riaprire la discarica di Crotone facendo ripartire il conferimento dei Comuni calabresi". Il gruppo comunale Reset interviene nel dibattito sull'ennesimo blocco degli impianti regionali invitando la Regione "a risolvere una situazione dai contorni grotteschi".

"Presto - incalzano i consiglieri di maggioranza - la nostra città tornerà ad essere stracolma di rifiuti sotto le case ed in mezzo alle strade. Un ritorno al passato dai risvolti drammatici se si considera l'attuale condizione di emergenza sanitaria in cui siamo costretti a vivere".

In questo senso, la possibilità che "vada in crisi persino la raccolta negli ospedali desta preoccupazione ed inquietudine".

"Uno scempio simile non possiamo permetterlo", incalzano aggiungendo: "La Regione sblocchi la situazione e, una volta per tutte, metta la parola fine ad una condizione di degrado etico, umano e sanitario".

"Ma dove avete la coscienza?", si domandano dai banchi di Palazzo San Giorgio concludendo: "Chi di competenza ha il dovere di dare soluzioni certe, immediate e definitive".