Roccaforte del Greco (RC): il ringraziamento ai rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri

"L'Amministrazione Comunale di Roccaforte del Greco - si legge in una nota - per conto della cittadinanza tutta, ha inteso esprimere pubblicamente un sentito ringraziamento ai rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri in forza presso la Caserma di Roccaforte del Greco e al suo comandante Maresciallo Alessandro Campobasso per il servizio svolto a sostegno della collettività durante la delicata emergenza sanitaria da Covid-19. In segno di gratitudine, la Giunta Comunale ha deliberato il conferimento di un encomio solenne ai quattro militari in servizio nella Stazione.

In particolare il Maresciallo ordinario Alessandro CAMPOBASSO, comandante della locale Stazione dei Carabinieri, in questo periodo di grave emergenza epidemiologica delicata e complessa dovuta al coronavirus COVID-19, coadiuvato dall'appuntato scelto Giorgio MANTA, dall'Appuntato Vincenzo PANICOLA e dal Carabiniere scelto Fabiano SAGONE - ha messo a disposizione della comunità e del suo territorio, nell'esercizio delle proprie funzioni e del rispetto dei doveri di SERVIZIO e GIURAMENTO DI FEDELTA', tutte le proprie doti professionali ed umane, fornendo assistenza, soccorso, informazioni e vicinanza a tutta la popolazione, al fine di contribuire attivamente a contenere il diffondersi del coronavirus COVID-19, emergenza sanitaria nazionale, una lotta lunga e difficile che coinvolge l'intero pianeta e che, non a caso, l'OMS ha dichiarato che si tratta di pandemia.

Con l'atto deliberato, il Sindaco e i componenti la Giunta Comunale hanno voluto conferire l'encomio solenne, quale segno di profonda stima per la meritoria attività svolta con costante e lodevole impegno, fermezza e senso di responsabilità, contribuendo a rafforzare nei cittadini la fiducia nello Stato

Un analogo dovere di attenzione nei confronti dei militari c'è stato anche nel recente passato. All'indomani della forte ondata di maltempo dell'inizio di Gennaio 2017, l'amministrazione comunale aveva deliberato il conferimento di un primo encomio.

A Roccaforte del Greco, come in tutto il territorio nazionale, l'Arma dei Carabinieri continua sempre distinguersi per la sua attività di tutela della sicurezza dei cittadini e mantenimento dell'ordine pubblico, incarnando virtù e valori positivi e riscuotendo sempre maggiore fiducia e apprezzamento da parte della comunità tutta".