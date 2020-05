Borghese, Flai Cgil Gioia Tauro: "Perchè la regolarizzazione degli immigrati va fatta"

"In Italia si stimano circa 600.000 immigrati irregolari. Molti di loro hanno sempre lavorato le nostre terre, raccolto i nostri frutti, lavato le nostre case, accudito i nostri familiari. Sono persone che da anni vivono in Italia, in Calabria, persone che non andranno mai via. Per poterli rimpatriare occorrerebbero molti milioni di quattrini e quel famigerato decreto, il cosiddetto decreto Salvini, una volta che li ha resi irregolari avrebbe dovuto tenere in considerazione anche questo. Gli stiamo facendo vivere una vita non vita e li lasciamo ancora invisibili. Regolarizzarli significherebbe molte cose, prima fra tutte ridargli quella dignità defraudata, renderli vivi, umani, e a molti evitare di cadere in mani sbagliate, quelle della criminalità organizzata sfruttando il loro stato di bisogno. Regolarizzarli significherebbe anche sapere dove sono, cosa fanno, dove sono diretti, e soprattutto chi sono. Significherebbe porre fine alla concorrenza sleale di imprenditori disonesti i quali sfruttandoli e facendoli lavorare in nero, pongono sul mercato prodotti a prezzi inferiori rispetto ad altri di pari qualità proposti da altri imprenditori onesti. Significherebbe anche incominciare a fargli pagare le tasse, versare i contributi e consentire agli italiani di continuarsi a pagarsi le pensioni ; l'Italia purtroppo dal punto di vista demografico continua a decrescere e la loro presenza per i prossimi cinquant'anni sarà essenziale. Regolarizzarli è necessario poiché ci sarebbe maggiore sicurezza, maggiori controlli, maggiore salute, più soldi per tutti. Non farlo sarebbe una grande ingiustizia sociale, una grande responsabilità morale, significherebbe farli continuare a vivere all'inferno, farli sentire figli di un Dio minore. Non regolarizzarli sarebbe un grande male per tutti, in quanto di loro inevitabilmente ne abbiamo bisogno. Le indiscrezioni che giungono dal governo di una eventuale prossima regolarizzazione attualmente non le vogliamo minimamente commentare, ma aspettiamo il testo approntato e certamente faremo le nostre valutazioni. Ovvio come sempre saremo pronti ad intervenire casomai ce ne fosse bisogno e come sempre non faremo sconti a nessuno tirando dritti per la nostra strada".

Lo si legge in una nota di Rocco Borghese, segretario generale Flai Cgil Gioia Tauro.