Reggio, Lemma: "Sostegno dell’Udc alla proposta per istituire le Circoscrizioni"

«Va nella direzione giusta la proposta di legge presentata dal deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro che si pone come obiettivo di istituire le Circoscrizioni nella Città Metropolitana di Reggio, in linea con quanto già previsto per altre Città di dimensioni simili alla nostra».

Ad affermarlo è il commissario provinciale dell'Udc per la Città Metropolitana di Reggio Calabria Paola Lemma che auspica una veloce approvazione del testo di legge che già ha ottenuto il sostegno dei vertici di Forza Italia.

«Le Circoscrizioni – afferma ancora Paola Lemma – sono un fondamentale strumento di democrazia e partecipazione dei cittadini e potrebbero rendere un servizio fondamentale per lo sviluppo della Città Metropolitana. Come dimostrato anche nel passato, le Circoscrizioni sono insostituibili come primo presidio per intercettare bisogni e necessità dei cittadini, garantendo uno scambio continuo con i superiori livelli di amministrazione. L'Udc, dunque, si schiera al fianco dell'iniziativa legislativa assunta da Cannizzaro sperando che il suo iter di approvazione possa essere il più rapido possibile».