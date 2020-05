Reggio, Fiamme Gialle trovano armi e polvere da sparo dentro un armadio: arrestato 60enne

I militari della compagnia della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, coadiuvati dalle unita' cinofile della locale compagnia Pronto Impiego, hanno arrestato in flagranza di reato un sessantenne reggino pluripregiudicato, sequestrando 2 fucili, 2 pistole, circa 300 munizioni di vario tipo e piu' di 300 grammi di polvere da sparo. Alcune pattuglie delle Fiamme Gialle, durante l'espletamento di controlli, hanno individuato l'uomo, procedendo ad approfondimenti sul suo conto. Nel corso di perquisizioni nelle abitazioni del sessantenne, a Catona, quartiere di Reggio Calabria, e nel piccolo comune di Calanna (RC) e' stato trovato l'arsenale, chiuso all'interno di un armadio bloccato con un lucchetto.

L'uomo e' stato tratto in arresto in flagranza di reato e posto agli arresti domiciliari, cosi' come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. In seguito, il Gip ha convalidato l'arresto.