"La Solidarietà è servita" con lo chef Filippo Cogliandro

Una straordinaria raccolta di generi alimentari che gli chef calabresi trasformeranno in 7000 deliziosi piatti da distribuire alle famiglie bisognose. È questo l'obiettivo de "La Solidarietà è servita", la grande iniziativa organizzata dalla US Vibonese Calcio per dare un contributo in tempi di emergenza sanitaria per Covid-19 e che vedrà lo chef reggino Filippo Cogliandro tra i 29 protagonisti dell'evento che, dall'8 al 15 maggio, si svolgerà in Calabria nelle sedi di Vibo Valentia, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria.

"Sono felice di poter dare il mio contributo a questa splendida iniziativa – ha affermato chef Cogliandro -. In questo momento è importante aiutare le famiglie calabresi in difficoltà, per questo ho accettato con entusiasmo l'idea che il ristorante L'A Gourmet L'Accademia di Reggio Calabria fosse una delle 4 sedi regionali scelte per ospitare l'evento".

Il Banco Alimentare della Calabria si occuperà della distribuzione dei pasti alle famiglie bisognose. Le pietanze saranno accompagnate con la birra prodotta dal gruppo Caffo "Mount Lion", Calabräu - Birrificio Artigianale.

Gli chef che si alterneranno nella preparazione dei piatti sono: Luca Abbruzzino stella Michelin; Riccardo Sculli stella Michelin; Antonio Biafora menzione buona cucina Michelin; Giuseppe Romano menzione buona cucina Michelin; Filippo Cogliandro menzione buona cucina Michelin; Gaetano Alia menzione buona cucina Michelin; Pierluigi Vacca menzione buona cucina Michelin; Agostino Bilotta menzione buona cucina Michelin; Michele Rizzo menzione buona cucina Michelin; Francesco Mastroianni, maestro gelatiere tra i cinque migliori al mondo, Paolo Caridi Maestro Pasticciere; Luigi Longo; Luigi Ammirati; Ercole Villirillo; Luigi Quintieri; Antonio Fuoco; Salvatore Murano; Enzo Grasso; Michele Monteleone; Giuseppe Rombolà; Daniele Crigna; Alessio Argento; Valerio Laino; Giuseppe Mandaradoni; Abdou Dibbasey e Salihu K Barrow; Arrigo Sebastiano; Pietro De Grazia; Veneruci Emanuele.

Mercoledì 6 maggio, alle ore 9:30, l'evento sarà presentato nel corso di una intervista con lo chef Filippo Cogliando, Daniele Cipollina, direttore marketing dell'U.S. Vibonese, e Vitaliano Papillo, presidente GAL Terre Vibonesi, in diretta su Radio Touring 104 e Video Touring 655, in streaming su www.touring104.it e www.videotouring655.com .