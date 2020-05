Emergenza Coronavirus, il SUL scrive a Falcomatà: “Reggio contribuisca al sostegno degli artisti”

"Le enormi difficoltà dovute al coronavirus ed alle misure di prevenzione e salvaguardia conseguenti, hanno determinato problemi immani a diversa categorie di lavoratori e professionisti. Per come possibile il Governo ha provveduto a mettere in campo provvedimenti a sollievo delle difficoltà. Fra questi provvedimenti anche quello che concerne gli artisti ed un contributo per la fase contrassegnata dalla loro sostanziale stasi.

"Proprio per dare un ulteriore e indispensabile aiuto a questo settore che muove una piccola ma non irrilevante economia, Le vogliamo proporre di voler contribuire al rilancio che gradualmente si verificherà facendo in modo che gli spazi comunali vengano concessi con la sola ed esclusiva spesa per il personale dipendente in straordinario e per le pulizie degli stabili. Le proponiamo, inoltre, che una misura di tale genere riguardi esclusivamente artisti ed associazioni che, con la loro proposta progettuale per l'anno 2020/21, hanno già superato il vaglio del Comitato tecnico-scientifico dell'Amministrazione Comunale".

E' quanto si legge in una lettera di Aldo Libri, segretario Generale SUL Calabria, indirizzata al sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.