Sequestrati beni per un milione e mezzo di euro all'imprenditore Giuseppe Sposato

La Guardia di Finanza di Reggio Calabria e del Servizio Centrale ICO ha sequestrato beni per un valore di 1,5 milioni di euro a un imprenditore edile, Giuseppe Sposato, 54 anni, indiziato di intraneità al gruppo mafioso "Sposato-Tallarida", attivo a Taurianova (RC) e zone limitrofe. Il provvedimento è stato emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria - presieduta da Ornella Pastore - su richiesta del Procuratore Aggiunto Calogero Gaetano Paci e del Sostituto Procuratore Giulia Pantano.

La figura di Sposato era emersa nell'ambito dell'operazione "Terramara Closed" condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria, dal Reparto Operativo dell'Arma dei Carabinieri e dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Reggio Calabria - coordinati dalla citata Direzione Distrettuale Antimafia - conclusa, nel mese di dicembre 2017, con l'esecuzione di provvedimenti restrittivi personali nei confronti di 47 soggetti - tra cui il predetto G.S., per i reati - tra l'altro - di associazione per delinquere di tipo mafioso, intestazione fittizia di beni ed estorsione, aggravati dal metodo mafioso, poiché ritenuti intranei alla cosca di 'Ndrangheta "Avignone - Zagari - Fazzalari - Viola" attiva nel mandamento tirrenico della provincia reggina; cautelari reali su un patrimonio costituito dai compendi aziendali di imprese/società, beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un valore stimato complessivamente in euro 25 milioni.