Camini (RC): Proloco "Passerelli" tra i vincitori di "PartecipAzione 2020" di INTERSOS e UNHCR

La Proloco "Passerelli Rinaldi Sisto" di Camini è tra i vincitori del Bando "PartecipAzione 2020". "PartecipAzione – Azioni per la protezione e la partecipazione dei rifugiati" è un programma, realizzato da INTERSOS, organizzazione umanitaria, in partenariato con UNHCR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati), che ha l'obiettivo di promuovere la protezione e la partecipazione attiva dei rifugiati alla vita economica, sociale e culturale in Italia. Il programma "PartecipAzione", giunto alla terza edizione, mira a rafforzare le competenze di associazioni di rifugiati e di organizzazioni del territorio che promuovono la partecipazione dei rifugiati e adottano un approccio partecipativo.

Ben 92 le proposte progettuali pervenute per una selezione rigorosa che ha visto l'approvazione e il finanziamento di 8 progetti, tra i quali appunto quella della Proloco di Camini, ideato con il sostegno della Eurocoop Jungi Mundu. Cambio Passo (Lombardia), Terra e pace (Piemonte), Pro Loco di Camini (Calabria), Amad (Marche), Cygnus (Lazio), Ospiti in arrivo (Friuli-Venezia Giulia), Terra nostra (Puglia), Ikenga (Sicilia) sono le associazioni vincitrici.

Eurocoop Jungi Mundu, ente gestore del progetto di accoglienza che ha ripopolato il piccolo borgo calabrese, all'insegna della solidarietà e integrazione, e la Proloco "Passerelli Rinaldi Sisto" collaborano da anni alla promozione del territorio, dell'incontro e dello scambio e arricchimento reciproco tra rifugiati e comunità locale. Fondamentali, per l'approvazione del progetto di Camini, le competenze e la professionalità di Serena Tallarico, etnopsicologa della Eurocoop.

«Riteniamo che l'aspetto fondamentale dello sviluppo sociale e culturale del paese derivi dal "metissage", dall'incontro di realtà e culture diverse e dalla capacità di creare una rete di partnership, formali e informali, tra associazioni e soggetti appartenenti a mondi diversi, portatori di diverse esperienze e diversi saperi. Vogliamo perciò ringraziare Serena Tallarico, etnopsicologa, che ha redatto il progetto, e alla Eurocoop per il prezioso partenariato» dichiara il presidente della Proloco Cosmano Fonte.

«Attraverso questo nuovo progetto avremo l'opportunità di potenziare le competenze e implementare le azioni finalizzate all'integrazione, dando così un ulteriore impulso all'accoglienza e a tutto ciò che significa sviluppo del territorio – dice Rosario Zurzolo, presidente Eurocoop Jungi Mundu –. Il progetto offre l'opportunità di creare partenariati che daranno vigore alla nostra azione, rendendo sempre più solido il progetto globale di accoglienza, all'insegna di uno sviluppo sociale ed economico condiviso. La sinergia con la Proloco è importante e convoglia ulteriori energie in condivisione». A partire da maggio 2020 ci sarà un ricco calendario di iniziative per lo sviluppo dell'imprenditoria locale per italiani e rifugiati.